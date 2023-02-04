Полковник запаса назвал 2 пути решения проблемы со способными достать до Крыма ракетами

Россия может отражать любые удары за счёт систем ПВО, в том числе гипотетические атаки снарядами малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров, которые США намерены передать Киеву. Такое мнение высказал член Общественного совета при Минобороны РФ и главный редактор журнала "Национальная оборона" полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с Ura.ru.

"Решать эту проблему можно двумя путями. Первое — за счёт наращивания массированных поставок комплексов ПВО, способных перехватывать и уничтожать такие цели. Новейших, эффективнейших и полностью импортозамещённых. Это "Тор-М2". Отличная, эффективнейшая система ПВО малой дальности. Средство последнего рубежа", — сказал он.