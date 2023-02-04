Полковник запаса назвал 2 пути решения проблемы со способными достать до Крыма ракетами
Полковник запаса Коротченко назвал два способа решить проблему с американскими GLSDB для ВСУ
Россия может отражать любые удары за счёт систем ПВО, в том числе гипотетические атаки снарядами малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров, которые США намерены передать Киеву. Такое мнение высказал член Общественного совета при Минобороны РФ и главный редактор журнала "Национальная оборона" полковник запаса Игорь Коротченко в беседе с Ura.ru.
"Решать эту проблему можно двумя путями. Первое — за счёт наращивания массированных поставок комплексов ПВО, способных перехватывать и уничтожать такие цели. Новейших, эффективнейших и полностью импортозамещённых. Это "Тор-М2". Отличная, эффективнейшая система ПВО малой дальности. Средство последнего рубежа", — сказал он.
Полковник запаса объяснил, что его устанавливают в непосредственной близости от охраняемой зоны. Вторым способом решения данной проблемы эксперт считает наращивание систем ПВО средней дальности "Бук-M3". По словам Коротченко, их плюсом является автономия, ведь они могут работать в полевых условиях без подключения к внешним источникам энергии.
Напомним, в новый пакет военной помощи Киеву США включили запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Таким образом, ВСУ с применением этих снарядов будут способны наносить удары по территории Крыма. Вместе с тем в Совфеде заявили, что он хорошо защищён от западного оружия, а жители полуострова не испытывают страха.