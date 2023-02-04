Стоимость национализированного в Крыму имущества украинских олигархов оценили в миллиарды

Активы украинских бизнесменов и политиков, которые были национализированы в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Об этом рассказал РИА "Новости" глава парламента региона Владимир Константинов.

Политик добавил, что перед организацией торгов с национализированными предприятиями будет проведена точная оценка их стоимости. Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинцам не нужно опасаться изъятия имущества в Крыму, речь о тех, кто не ведёт антироссийскую деятельность и не финансирует преступный киевский режим.