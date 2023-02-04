Стоимость национализированного в Крыму имущества украинских олигархов оценили в миллиарды
В Крыму оценили стоимость национализированных активов Украины в миллиарды рублей
Активы украинских бизнесменов и политиков, которые были национализированы в Крыму, оцениваются в миллиарды рублей. Об этом рассказал РИА "Новости" глава парламента региона Владимир Константинов.
"В список национализированного имущества попали крупные предприятия, в том числе туристской инфраструктуры", — уточнил он.
Политик добавил, что перед организацией торгов с национализированными предприятиями будет проведена точная оценка их стоимости. Константинов подчеркнул, что добропорядочным украинцам не нужно опасаться изъятия имущества в Крыму, речь о тех, кто не ведёт антироссийскую деятельность и не финансирует преступный киевский режим.
Напомним, в ноябре прошлого года в Крыму национализировали имущество украинских олигархов — более 130 объектов. Также будут изъяты активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка. Под национализацию пойдёт и собственность 12 украинских банков.
Новости
ТАСС / Сергей Мальгавко