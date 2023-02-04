Минобороны рассказало о помощи ОАЭ в вызволении лиц "чувствительной категории" из плена ВСУ
Минобороны РФ сообщило, что обменять лиц "чувствительной категории" в составе группы освобождённых из украинского плена российских военнослужащих удалось благодаря посредничеству руководства Объединённых Арабских Эмиратов.
"В состав группы освобождённых российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ", — рассказали в оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории России, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В этот раз в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 63 военнослужащих.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ