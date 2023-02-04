Минобороны рассказало о помощи ОАЭ в вызволении лиц "чувствительной категории" из плена ВСУ

"В состав группы освобождённых российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства ОАЭ", — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в настоящее время все военнослужащие находятся на территории России, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В этот раз в результате сложных переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 63 военнослужащих.