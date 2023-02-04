Минобороны сообщило о возвращении 63 военных из плена ВСУ после сложных переговоров

Более 60 российских военных вернулись из украинского плена в результате сложных переговоров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооружённых сил РФ", — уточнила пресс-служба ведомства журналистам.

В настоящее время они находятся на территории России. Бойцы российской армии получают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также могут связаться с родными и близкими.