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Опубликовано 4 февраля 2023, 07:54
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Минобороны сообщило о возвращении 63 военных из плена ВСУ после сложных переговоров

Более 60 российских военных вернулись из украинского плена в результате сложных переговоров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 63 военнослужащих Вооружённых сил РФ", — уточнила пресс-служба ведомства журналистам.

В настоящее время они находятся на территории России. Бойцы российской армии получают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь, а также могут связаться с родными и близкими.

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Предыдущий обмен был совершён в начале января. Как рассказывал Лайф, в результате переговорного процесса на родину вернулись 50 российских военных. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС они были доставлены в Москву для лечения и реабилитации.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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