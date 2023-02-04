Насмешка над Patriot и THAAD: Какую брешь в ПВО США вскрыли китайские шары-разведчики

У США нет средств для поражения китайских разведывательных шаров, на днях замеченных над американской территорией, поэтому Вашингтону приходится терпеть их полёты. Об этом рассказал телеканалу "Звезда" военный эксперт Юрий Кнутов.

"По большому счёту сбить такой шар при наличии определённых технических средств несложно, но это говорит о том, что у США есть некоторые проблемы с этим. Учитывая большую скорость и радиопрозрачную оболочку шара, вероятно, комплексы Patriot и THAAD его не видят", — пояснил он.

По его словам, сейчас у США нет даже истребителей, которые летают на большой высоте. Поэтому Пентагон вынужден лишь наблюдать за пролётом шаров, а на разработку технических средств для борьбы с ними уйдут месяцы, добавил специалист. Он напомнил, что похожие аппараты запускали сами американцы в конце 60-х над СССР. Они тоже летали на большой высоте, а оболочка состояла из тысячи ячеек, выход из строя нескольких из них не мешал разведчику продолжать работу. Советские учёные разработали для борьбы с шарами комплекс С-200 и высотный истребитель МиГ-25.