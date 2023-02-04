Вучич объяснил голос Сербии против России на Генассамблее ООН

Сербия была вынуждена проголосовать за резолюцию с осуждением спецоперации России на Украине на Генеральной Ассамблее ООН. Как заявил президент страны Александр Вучич, Белград пошёл на данный шаг, чтобы "остаться на международной арене".

"Мы не ввели санкций против России, но мы должны были осудить вторжение России на Украину [на Генеральной Ассамблее ООН], чтобы остаться на международной арене", — сказал он на заседании парламента.

Сербский лидер признался, что понимает причину, по которой западные страны давят на Белград по вопросу Косова и Метохии в контексте актуальной геополитической обстановки. Как считает Вучич, им стало ясно, что добиться поражения РФ будет тяжелее, чем они предполагали. Вместе с тем он добавил, что по мере продолжения военных действий на Украине давление на Сербию будет усиливаться.

Также Вучич рассказал, что он "сам виноват" в том, что не ввёл рестрикций против России и Сербия "платит за это высокую цену". Он объяснил, что Белград нуждался в поддержке Москвы в Совете Безопасности ООН, которая проголосовала против принятия резолюции по обвинению Сербии в геноциде.