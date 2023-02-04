В Софведе призвали европарламентариев публично осудить акты сожжения Корана

Российские сенаторы призывают депутатов Европарламента публично осудить сожжение Корана в Швеции и Нидерландах, а также наказать виновных. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сенаторы призывают европейских парламентариев публично осудить действия радикальных экстремистов как проявление религиозной нетерпимости и принять меры по защите права мусульман и представителей других религий на свободу вероисповедания, а также привлечь виновных в провокациях к ответственности", — написала она в своём телеграм-канале.

Российские политики сочли исламофобские акции актом варварства и ксенофобии, а также разжиганием межрелигиозной розни. По словам Матвиенко, недопустимо оправдывать кощунственные антиисламские провокации циничными ссылками на свободу самовыражения и свободу слова.

Она заметила, что Россия — уникальная страна, в которой на протяжении веков проживают люди многих национальностей и вероисповеданий и относятся друг к другу с уважением. Спикер Совфеда подчеркнула, что произошедшее шокирует не только мусульман, но и представителей всех конфессий нашей страны.

"Поэтому нас особенно возмущает отсутствие адекватной реакции на действия экстремистов со стороны правительств и парламентов европейских государств. Вызывает неприятие попустительство радикалам со стороны правоохранительных органов и местных властей", — заключила Матвиенко.