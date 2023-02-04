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4 февраля, 06:02

Врач рассказала, как защитить ребёнка от переохлаждения и согреть после прогулки зимой

Врач Демьяновская объяснила, как правильно согреть ребёнка после прогулки

Зимой дети нередко после долгих прогулок сталкиваются с холодовыми травмами. Чаще всего это лёгкие отморожения, которые можно узнать по бледности и похолоданию кожных покровов, однако могут быть случаи и серьёзнее. Как защитить ребёнка от переохлаждения, если оно уже произошло, и согреть? На эти и другие вопросы ответила врач лаборатории "Гемотест" и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"При отморожении пальцы фиксируются в согнутом положении, снижается болевая и тактильная чувствительность, мягкие ткани затвердевают. Это результат холодовой ишемии — расстройства местного кровообращения, при котором холод вызывает спазм сосудов", — рассказала медик в беседе с RT.

При общем переохлаждении лучше не медлить и как можно скорее поместить ребёнка в тёплое помещение и остановить теплоотдачу. Если это лёгкая степень, то достаточно переодеть его в сухую одежду, укутать в одеяло и дать тёплое сладкое питьё.

Если при отморожении конечностей правильно оказать первую помощь, то можно значительно уменьшить зону повреждения и облегчить последствия. Самое главное — восстановить микроциркуляцию тканей, отметила врач. Можно наложить на поражённую зону теплоизолирующую повязку на 8–12 часов, а также проводить мягкий массаж в течение часа.

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А ранее Лайф рассказывал о лучших средствах для ухода за детской кожей зимой. В это время года особенно важно следить за ней и правильно ухаживать, ведь долгие прогулки могут привести к переохлаждению, обморожению, пересушиванию, шелушению кожи и губ.

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Николь Вербер
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