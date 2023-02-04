"Что он там курит?": Немцы заговорили о сумасшествии Зеленского после его видеообращения

Читатели немецкого издания Die Welt жёстко прошлись по президенту Нелазежной Владимиру Зеленскому после его видеообращения по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве. Он заявил, что Киев утвердил план приоритетных действий на 2023–2024 годы, выполнение которого сделает страну "де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики".

"Мы уже говорим как участники ЕС", — сказал лидер Незалежной.

"Теперь он совсем сошёл с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО — тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет", — заметил Wolfgang V.

"Что он там курит?" — поддержал предыдущего пользователя Sailör.

А другой юзер Stephen P. пошутил, что в Зеленском "снова пробуждается комик".

"Им место везде, кроме ЕС. Ещё одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой", — констатировал Der Alte.

"И снова он не может насытиться. То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда", — написал Andre W.

"Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — возмутился юзер Sonya F.

"Непревзойдённая дерзость. Просто невероятно..." — удивился Chris S.