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4 февраля, 07:37
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"Что он там курит?": Немцы заговорили о сумасшествии Зеленского после его видеообращения

Читатели Die Welt назвали Зеленского сумасшедшим за слова о вступлении Украины в ЕС

<p>Владимир Зеленский. Фото © t.me / <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official/4531" target="_blank" rel="noopener noreferrer">V_Zelenskiy_official</a></p>

Владимир Зеленский. Фото © t.me / V_Zelenskiy_official

Читатели немецкого издания Die Welt жёстко прошлись по президенту Нелазежной Владимиру Зеленскому после его видеообращения по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве. Он заявил, что Киев утвердил план приоритетных действий на 2023–2024 годы, выполнение которого сделает страну "де-факто членом Евросоюза на уровне секторов экономики".

"Мы уже говорим как участники ЕС", — сказал лидер Незалежной.

"Теперь он совсем сошёл с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО — тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет", заметил Wolfgang V.

"Что он там курит?" — поддержал предыдущего пользователя Sailör.

А другой юзер Stephen P. пошутил, что в Зеленском "снова пробуждается комик".

"Им место везде, кроме ЕС. Ещё одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой", — констатировал Der Alte.

"И снова он не может насытиться. То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда", — написал Andre W.

"Он в самом деле наглый. Его стране совершенно не место в ЕС", — возмутился юзер Sonya F.

"Непревзойдённая дерзость. Просто невероятно..." удивился Chris S.

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Андрей Бражников

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