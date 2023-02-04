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Регион
Опубликовано 4 февраля 2023, 07:47
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На всей территории Украины звучит воздушная тревога

На территории всей Украины с утра объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сообщения появились в 09:05 по местному времени (10:05 по Москве). Сначала сирены завыли в Киеве, а в 09:08 (10:08 по Москве) сигналы сработали во всех украинских регионах.

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Напомним, накануне дважды за день прозвучала воздушная тревога по всей территории Украины. Всё также началось с Киева, городские власти не стали комментировать информацию.

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ТАСС / dpa/picture-alliance

Татьяна Миссуми
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