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4 февраля, 07:47

Воздушная тревога звучит по всей Украине

На территории всей Украины с утра объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сообщения появились в 09:05 по местному времени (10:05 по Москве). Сначала сирены завыли в Киеве, а в 09:08 (10:08 по Москве) сигналы сработали во всех украинских регионах.

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Напомним, накануне дважды за день прозвучала воздушная тревога по всей территории Украины. Всё также началось с Киева, городские власти не стали комментировать информацию.

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ТАСС / dpa/picture-alliance

Татьяна Миссуми

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