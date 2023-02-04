На территории всей Украины с утра объявлена воздушная тревога. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению населения.

Первые сообщения появились в 09:05 по местному времени (10:05 по Москве). Сначала сирены завыли в Киеве, а в 09:08 (10:08 по Москве) сигналы сработали во всех украинских регионах.