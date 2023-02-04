Названы основные факторы риска возникновения онкологии

Нередко симптомы рака дают знать о себе слишком поздно, поэтому крайне важно следить за своим здоровьем и проходить профилактические осмотры. Об этом во Всемирный день борьбы с онкологией рассказал заместитель директора Института онкологии "Европейского медицинского центра" радиолог и рентгенолог Евгений Либсон.

Например, кровотечение желудочно-кишечного тракта может быть признаком кровоточащей опухоли, а опухоль в груди может говорить о раке молочной железы. На ранних стадиях она всего три-четыре миллиметра, а в продвинутой может достигать нескольких сантиметров. Врач также отметил, что роль играют и факторы риска, одним из которых является курение — курящие люди болеют раком лёгких в семь раз чаще.

"Курение вызывает рак не только лёгких, но и ротовой полости, носоглотки, гортани и даже рак мочевого пузыря. Это происходит потому, что в моче выделяются канцерогенные вещества", — приводит его слова "Газета.ru".

Второй вид канцерогенов и факторов риска — это вирусы. Например, вирус папилломы человека, из-за которого может развиться рак шейки матки. По словам медика, некоторые инфекции способны вызывать заболевания органов, которые потом становятся предраковыми и раковыми. Кроме того, он отметил, что в числе факторов риска есть и чрезмерное употребление алкоголя, которое грозит циррозом и раком печени. Однако в некоторых случаях роль играет и генетическая предрасположенность.