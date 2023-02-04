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4 февраля, 08:08

В Германии пробудили Зеленского от ложных иллюзий после приезда лидеров ЕС

В Германии призвали ЕС не давать Украине ложных надежд по вступлению в блок

<p>Владимир Зеленский с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем ЕС Шарлем Мишелем. Фото © Офис президента Украины</p>

Владимир Зеленский с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем ЕС Шарлем Мишелем. Фото © Офис президента Украины

Европейским политикам не нужно давать Киеву ложных иллюзий относительно членства Украины в ЕС. Такое мнение высказал журналист немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн.

Говоря о состоявшемся в Киеве саммите Украина — ЕС, он заметил, как гости дружно оставляли подписи на украинском флаге и называли мероприятие "встречей семьи". По мнению автора, слова о семье — не что иное, как продукт риторического соперничества между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и председателем ЕС Шарлем Мишелем, в котором первая "определённо выигрывает".

"Этот визит может лишь породить на Украине ложную иллюзию относительно того, что вступление — или, по крайней мере, быстрое начало переговоров о вступлении — реально", — считает он.

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Напомним, главы государств и правительств Евросоюза одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС в июне прошлого года. В Кремле после этого напомнили Киеву о неутешительном примере Турции: она не продвинулась дальше кандидатства в Евросоюз и в итоге стала суверенной страной.

Оксана Попова

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