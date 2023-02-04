Генпрокуратура ФРГ не нашла улик против России по делу подрыва "Северных потоков"

Немецкие следователи не располагают доказательствами причастности России к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк в интервью газете Welt Am Sonntag.

"На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается", — сказал он и уточнил, что Дания и Швеция также исследуют зону ЧП и ищут виновных, оставаясь на связи с ФРГ.

Франк рассказал о ходе следствия. По его словам, уже взяты пробы воды и почвы, а также обломки трубопроводов с места взрыва. Обследование места инцидента тщательно задокументировано, добавил он.