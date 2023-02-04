Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 08:21

Генпрокуратура ФРГ не нашла улик против России по делу подрыва "Северных потоков"

Генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности РФ к подрыву "Северных потоков" нет

Немецкие следователи не располагают доказательствами причастности России к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк в интервью газете Welt Am Sonntag.

"На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается", — сказал он и уточнил, что Дания и Швеция также исследуют зону ЧП и ищут виновных, оставаясь на связи с ФРГ.

Франк рассказал о ходе следствия. По его словам, уже взяты пробы воды и почвы, а также обломки трубопроводов с места взрыва. Обследование места инцидента тщательно задокументировано, добавил он.

В Берлине допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

В Берлине допустили причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет спекулировать на теме диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", не располагая доказательствами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что канцлеру приходится оправдываться, так как Берлину есть что скрывать.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast Guard

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров