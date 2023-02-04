Генпрокуратура ФРГ не нашла улик против России по делу подрыва "Северных потоков"
Генпрокурор ФРГ заявил, что доказательств причастности РФ к подрыву "Северных потоков" нет
Немецкие следователи не располагают доказательствами причастности России к подрывам газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщил генпрокурор ФРГ Петер Франк в интервью газете Welt Am Sonntag.
"На данный момент это невозможно доказать, расследование продолжается", — сказал он и уточнил, что Дания и Швеция также исследуют зону ЧП и ищут виновных, оставаясь на связи с ФРГ.
Франк рассказал о ходе следствия. По его словам, уже взяты пробы воды и почвы, а также обломки трубопроводов с места взрыва. Обследование места инцидента тщательно задокументировано, добавил он.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет спекулировать на теме диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", не располагая доказательствами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что канцлеру приходится оправдываться, так как Берлину есть что скрывать.
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Getty Images / Swedish Coast Guard