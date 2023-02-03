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3 февраля, 19:40

В Совфеде заявили, что Крым хорошо защищён от передаваемого Украине западного оружия

Сенатор Цеков: Крым хорошо защищён от западного оружия, у жителей полуострова страха нет

Крым хорошо защищён от западного оружия, а жители полуострова не испытывают страха. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

"Крым хорошо защищён от западного оружия, на полуострове размещены системы ПВО, другое вооружение. У крымчан страха нет", — сказал сенатор в беседе с РИА "Новости".

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Также Цеков отметил недопустимость ударов по территории России в целом. Как полагает политик, власти США проигрывают и "блефуют", делая громкие заявления.

"Они хотят своими действиями создать "волну", когда все испугаются и будут думать, как с ними договариваться. Но договариваться с ними никто не будет, они недоговороспособны", подчеркнул Цеков, добавив, что необходимо подождать, во что выльются эти заявления Вашингтона.

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Ранее США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 2,2 миллиарда долларов. В Пентагоне сообщили, что новый пакет помощи, в частности, включает запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Таким образом, ВСУ с помощью этих снарядов будут способны наносить удары по территории Крыма.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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