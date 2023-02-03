Литва грозится бойкотировать сессию ПА ОБСЕ из-за России

Литва допускает возможность бойкота зимней сессии ПА ОБСЕ в случае выдачи Австрией виз российским делегатам, заявил член делегации республики, глава комитета Сейма страны по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Его слова приводит ELTA.

"Мы подождём ответа Австрии и обдумаем дальнейшие действия. Дождёмся слова украинцев и проведём региональные консультации", — сказал он, уточнив, что литовская сторона "точно не исключает возможности бойкота".

Подобного мнения придерживается и другой член литовской делегации — депутат Гедрюс Сурплис. По его словам, если Вена выдаст визы, "заседание превратится в абсолютный фарс".