Литва грозится бойкотировать сессию ПА ОБСЕ из-за России
Литва поддержала бойкот сессии ПА ОБСЕ в случае допуска на неё российских делегатов
Литва допускает возможность бойкота зимней сессии ПА ОБСЕ в случае выдачи Австрией виз российским делегатам, заявил член делегации республики, глава комитета Сейма страны по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас. Его слова приводит ELTA.
"Мы подождём ответа Австрии и обдумаем дальнейшие действия. Дождёмся слова украинцев и проведём региональные консультации", — сказал он, уточнив, что литовская сторона "точно не исключает возможности бойкота".
Подобного мнения придерживается и другой член литовской делегации — депутат Гедрюс Сурплис. По его словам, если Вена выдаст визы, "заседание превратится в абсолютный фарс".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией "политических трупов". Она также указала на процессы деградации организации. Что касается позиции руководства структуры по членству России, то генсек Хельга Шмид выступила против его приостановки.
OSCE / Curtis Budden