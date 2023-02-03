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3 февраля, 19:25
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GRM: Под Артёмовском погиб американский наёмник Пит Рид

В ходе боёв в зоне проведения спецоперации погиб американский доброволец Пит Рид, воевавший на стороне ВСУ. Об этом в "Твиттере" сообщила организация Global Response Medicine, основателем которой он был.

Бывший морпех погиб 2 февраля под Артёмовском (Бахмут). Информацию также подтвердила семья погибшего.

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Марочко: Силам РФ нужно пройти около 10 км, чтобы замкнуть кольцо вокруг Артёмовска

Ранее Лайф писал, что в бою под Артёмовском был убит 28-летний украинский футболист Руслан Курдас. Он выступал за клубы "Динамо-Хмельницкий", "Металлург" из города Запорожье, "Сумы" и некоторые другие.

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Twitter / CengizYar

Ирина Фальке

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