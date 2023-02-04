71-летний народный артист России Олег Газманов заявил, что в любой момент готов поехать в зону специальной военной операции.

"Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — сказал он в эфире программы "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1".

Исполнитель хитов "Встанем" и "Вперёд, Россия!" добавил, что поддерживает бойцов российской армии, исполняя душевные композиции. Как отметил певец, он искренне верит в то, что добрые слова могут помочь солдатам в сложное время.