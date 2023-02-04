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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 4 февраля 2023, 08:40
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71-летний Газманов выразил готовность взять автомат и поехать на СВО

Газманов заявил, что готов поехать в зону спецоперации

Олег Газманов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

Олег Газманов. Фото © ТАСС / Александр Щербак

71-летний народный артист России Олег Газманов заявил, что в любой момент готов поехать в зону специальной военной операции.

"Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни", — сказал он в эфире программы "Жизнь и судьба" на канале "Россия-1".

Исполнитель хитов "Встанем" и "Вперёд, Россия!" добавил, что поддерживает бойцов российской армии, исполняя душевные композиции. Как отметил певец, он искренне верит в то, что добрые слова могут помочь солдатам в сложное время.

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Ранее звезда "Папиных дочек", "Шести кадров" и режиссёр "Сватов" Эдуард Радзюкевич выразил желание поехать добровольцем в зону специальной военной операции. Актёр раскритиковал украинскую политику и заявил, что с этим "несостоявшимся проектом", где вовсю орудуют нацисты, пора уже заканчивать.

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Николь Вербер
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