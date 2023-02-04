Если Украина решится открыть огонь по Крыму, не будет никаких переговоров, будут только "удары возмездия" по всей подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — сказал он в ответ на вопрос, вынудит ли Россию пойти на переговоры с Украиной нанесение ударов по Крыму.

Он допустил, что ответ может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент России Владимир Путин. Кроме того, Медведев добавил, что наша страна не ставит перед собой никаких ограничений и готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз и "в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".