Медведев допустил применение всех видов оружия на Украине в случае атаки на Крым
Медведев заявил, что Россия готова применить все виды оружия в случае ударов Киева по Крыму
Если Украина решится открыть огонь по Крыму, не будет никаких переговоров, будут только "удары возмездия" по всей подконтрольной Киеву территории. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.
"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", — сказал он в ответ на вопрос, вынудит ли Россию пойти на переговоры с Украиной нанесение ударов по Крыму.
Он допустил, что ответ может быть любым, о чём ранее уже заявлял президент России Владимир Путин. Кроме того, Медведев добавил, что наша страна не ставит перед собой никаких ограничений и готова применять все виды оружия в зависимости от характера угроз и "в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания".
"Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жёстким и убедительным", — заявил политик.
Напомним, в новый пакет военной помощи Киеву США включили запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB дальностью около 150 километров. Таким образом, ВСУ с применением этих снарядов будут способны наносить удары по территории Крыма. Вместе с тем в Совфеде заявили, что он хорошо защищён от западного оружия, а жители полуострова не испытывают страха.
ТАСС / Артём Геодакян