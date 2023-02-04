Появилось видео нового обмена пленными между Россией и Украиной

В Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих ВС РФ после сложного переговорного процесса. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев показал видео обмена и возвращения солдат на родину.

В Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих ВС РФ. Видео © t.me / Шамсаил Саралиев

К заранее согласованному месту представители украинской стороны привезли российских военнопленных. Их пересадили в автобусы и вывезли в Россию. Освобождённые солдаты поблагодарили всех тех, кто помог им с возвращением к родным и близким.