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4 февраля, 10:21

Очевидцы через окно спасли ребёнка и беременную девушку из горящей квартиры в Ярославле

Жители Ярославля своими силами вытащили из окна горящей квартиры ребёнка и беременную девушку. Момент спасения соседей с третьего этажа очевидцы сняли на камеру.

Жильцы дома в Ярославле сами вытащили беременную девушку и ребёнка из горящей квартиры. Видео © VK / Жесть Ярославль

Возгорание произошло в квартире дома на улице Звёздная сегодня утром. Местные жители вызвали пожарных, и пока спасатели ехали, начали сами помогать пострадавшим выбираться из горящих апартаментов.

Двое мужчин встали на перила балкона этажом ниже и смогли самостоятельно спасти жильцов. Несмотря на то, что женщина была напугана, ей удалось спуститься спасателям на руки и попасть с балкона в квартиру снизу. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Обложка ©

VK / Жесть Ярославль

Ирина Фальке

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