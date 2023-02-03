Три человека стали жертвами жуткого пожара в Новой Москве
Три человека погибли при пожаре в частном многоквартирном доме в Новой Москве
Последствия пожара в частном доме в Новой Москве. Обложка © t.me / moscowproc
В результате пожара в частном многоквартирном доме в поселении Марушкинское деревни Давыдково в Новой Москве погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.
"После тушения пожара в двухэтажном частном жилом строении обнаружены тела трёх человек — женщины и двоих мужчин. Возгорание произошло на втором этаже", — уточнили в надзорном ведомстве.
На месте работают правоохранительные органы, сейчас выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что бабушка и двое внуков погибли в страшном пожаре в многоквартирном доме в Норильске. Очевидцы прислали в редакцию Лайфа кадры, на которых видно окно горящей квартиры. Она находилась на верхнем этаже. Из соседних квартир пожарные спасли четырёх человек.