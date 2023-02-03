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3 февраля, 18:38

Три человека стали жертвами жуткого пожара в Новой Москве

Три человека погибли при пожаре в частном многоквартирном доме в Новой Москве

<p>Последствия пожара в частном доме в Новой Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowproc/1486" target="_blank" rel="noopener noreferrer">moscowproc</a></p>

Последствия пожара в частном доме в Новой Москве. Обложка © t.me / moscowproc

В результате пожара в частном многоквартирном доме в поселении Марушкинское деревни Давыдково в Новой Москве погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

"После тушения пожара в двухэтажном частном жилом строении обнаружены тела трёх человек — женщины и двоих мужчин. Возгорание произошло на втором этаже", — уточнили в надзорном ведомстве.

На месте работают правоохранительные органы, сейчас выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

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Ранее сообщалось, что бабушка и двое внуков погибли в страшном пожаре в многоквартирном доме в Норильске. Очевидцы прислали в редакцию Лайфа кадры, на которых видно окно горящей квартиры. Она находилась на верхнем этаже. Из соседних квартир пожарные спасли четырёх человек.

Иван Косицын

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