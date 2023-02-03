Три человека стали жертвами жуткого пожара в Новой Москве

В результате пожара в частном многоквартирном доме в поселении Марушкинское деревни Давыдково в Новой Москве погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

"После тушения пожара в двухэтажном частном жилом строении обнаружены тела трёх человек — женщины и двоих мужчин. Возгорание произошло на втором этаже", — уточнили в надзорном ведомстве.

На месте работают правоохранительные органы, сейчас выясняются все причины и обстоятельства происшествия.