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3 февраля, 18:35

Захарова назвала ложью слова Борреля о нежелании России вести переговоры с Украиной

Заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о якобы нежелании России вести переговоры с Украиной являются ложью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что Москва неоднократно говорила о таком намерении.

"Боррель в привычной для него манере говорит неправду. Хотим напомнить, что Россия неоднократно на всех площадках и на разных уровнях повторяла об открытости к переговорам по урегулированию конфликта на Украине без предварительных и неприемлемых условий, но именно Украина по приказу извне переговоры покинула", объяснила дипломат.

Она указала, что одновременно с этим Боррель призывает к поставкам большего числа вооружений ВСУ, то есть инвестирует в "затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения". Более того, напомнила представитель МИД, согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, переговоры с руководством РФ законодательно запрещены.

"Так что пусть весь свой пафос он обращает к украинскому руководству", — заключила Захарова.

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Ранее ложью утверждения об отказе Москвы от переговоров назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, российские дипломаты стараются развенчать подобные убеждения.

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ТАСС / Шарифулин Валерий

Матвей Константинов

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