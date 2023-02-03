Блогер Соболев и автор "Лета в пионерском галстуке" объявлены иноагентами

Блогер Николай Соболев* был внесён Минюстом РФ 3 февраля в список иноагентов, в реестр также попали ведущий шоу "Популярная политика" Александр Макашенец*, авторы романов "Лето в пионерском галстуке" и "О чём молчит ласточка" Елена Прокашева* и Екатерина Дудко*, политолог Павел Мезерин*. Об этом сообщается на сайте министерства.

"Н.Ю. Соболев высказывался против граждан РФ и специальной военной операции на Украине, выступал в поддержку недружественной страны — Украины, распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами", — уточнили в ведомстве.

В комментарии Министерства юстиции уточняется, что Макашенец проживает за границей, одной из причиной внесения в реестр иноагентов указано "распространение негативной информации о деятельности Министерства обороны РФ". Мезерин организовывал иностранные публичные мероприятия и призывал на них к действиям, "которые могли привести к нарушению территориальной целостности России". А Дудко и Прокашева распространяли материалы иноагентов и пропагандировали ЛГБТ-отношения.

Ранее прокурор потребовал 9 лет колонии для блогера Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ. Её вина подтверждается показаниями свидетелей и вещественными доказательствами.