На россиянку завели дело из-за статуса "Слава Украине!" в WhatsApp на корейском

Центральный районный суд в Сочи оштрафовал 38-летнюю женщину, которая в статусе в мессенджере WhatsApp разместила экстремистский лозунг на корейском языке. Об этом сообщили в Объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

"Рассмотрев материалы, суд постановил признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики…), назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей", — уточнили в инстанции.

Россиянка разместила у себя статус, означающий приветствие экстремистских организаций, запрещённых в России, 1 января 2023 года. По данным местных СМИ, речь идёт о приветственном кличе украинских нацистов из УПА* — "Слава Украине!". Свою вину подсудимая полностью признала.

Ранее певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) выкрикнула со сцены лозунг украинских нацистов во время своего концерта в Литве. В России потребовали признать исполнительницу иноагентом.