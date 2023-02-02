Газманов предупредил уехавших звёзд, что участники СВО не простят им предательства

Народный артист Российской Федерации Олег Газманов раскритиковал коллег по сцене, которые покинули страну в такое сложное время. Своими мыслями он поделился в программе "Жизнь и судьба" на телеканале "Россия-1".

Певец выразил убеждение, что участники специальной военной операции уехавших звёзд не простят. При этом он добавил, что на самом деле в России "не так много людей, которых можно назвать предателями, как об этом говорят в прессе".

"Я думаю, вот эти артисты, и особенно предатели, они должны понять, что война закончится и вернутся с войны воины. Я думаю, они не простят", — отметил Газманов.

Напомним, что ранее Олег Газманов жёстко раскритиковал позицию юмориста Максима Галкина*, который, по выражению певца, "порочит свою страну" из-за границы. Певец объяснил поступок юмориста "комплексом эмигранта" — это когда люди начинают ругать свою страну, чтобы оправдать отъезд. Артист добавил, что некогда они с Галкиным были дружны и тем неожиданнее для него стала позиция, которую занял муж Аллы Борисовны Пугачёвой по отношению к своей родине.