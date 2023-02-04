Turkish Airlines отменила почти 240 рейсов в Стамбуле из-за снегопада

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила около 240 рейсов в Стамбуле, в том числе 166 международных, из-за прогнозируемого снегопада. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Отменены 238 авиарейсов, прилетающих в новый аэропорт Стамбула и вылетающих из него в воскресенье и понедельник, из них 72 внутренних, 166 международных рейсов", — говорится в заявлении.

В компании попросили пассажиров заранее уточнять статус рейса, так как количество аннулированных вылетов может увеличиться. Самолёты, следующие в Москву, пока остаются в расписании. Губернатор провинции Стамбул Али Ерликая уже предупредил жителей города, что синоптики прогнозируют сильный снег с дождём, а температура воздуха снизится до ноля градусов.