Лидер "Любэ" Расторгуев дал зарок после внесения в чёрный список Канады

Лидер музыкальной группы "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев заявил, что включение в санкционный список Канады никак не отразится на его жизни. Певец указал, что ему некомфортно на Западе и у него "нет ничего общего" с местной тусовкой, для которой работают все российские поп-артисты.

"А как это может отразиться? Мы были с гастролями в США и Канаде лет 20 назад. Ещё тогда я понял, что мне там некомфортно", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Более того, тогда он зарёкся никогда туда не возвращаться, а сегодня эта североамериканская страна и вовсе является недружественной. При этом вчерашнее внесение в чёрный список он назвал ожидаемым, так как давно находится под европейскими санкциями. "Канада подтягивается", заключил он.