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4 февраля, 09:54

Лидер "Любэ" Расторгуев дал зарок после внесения в чёрный список Канады

Лидер "Любэ" Расторгуев заявил, что персональные санкции Канады не отразятся на его жизни

Лидер музыкальной группы "Любэ", народный артист России Николай Расторгуев заявил, что включение в санкционный список Канады никак не отразится на его жизни. Певец указал, что ему некомфортно на Западе и у него "нет ничего общего" с местной тусовкой, для которой работают все российские поп-артисты.

"А как это может отразиться? Мы были с гастролями в США и Канаде лет 20 назад. Ещё тогда я понял, что мне там некомфортно", сказал он в беседе с РИА "Новости".

Более того, тогда он зарёкся никогда туда не возвращаться, а сегодня эта североамериканская страна и вовсе является недружественной. При этом вчерашнее внесение в чёрный список он назвал ожидаемым, так как давно находится под европейскими санкциями. "Канада подтягивается", заключил он.

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Напомним, 3 февраля Канада обновила свой санкционный список, добавив туда 38 физических и 15 юридических лиц из России. Помимо Николая Расторгуева в нём фигурируют Михаил Боярский, Марат Башаров, Николай Басков, Дима Билан, Олег Газманов, Александр Маршал, Полина Гагарина, Надежда Бабкина и ряд других артистов.

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ТАСС / Михаил Почуев

Матвей Константинов

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