Премьер Японии решил уволить помощника за признание об отвращении к ЛГБТ-парам
Премьер Японии Кисида решил уволить помощника из-за скандального заявления об ЛГБТ-парах
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что принял решение об отставке своего помощника Масаёси Араи из-за жёсткого высказывания в адрес представителей сексуальных меньшинств. Его комментарий приводит агентство Kyodo.
Накануне на встрече с журналистами Араи сказал, что "не хотел бы жить по соседству" с ЛГБТ-парами и что он не хочет "даже смотреть на них". Помощник также заявил, что, если Япония разрешит однополые браки, это "изменит образ жизни общества и довольно много людей покинут страну".
"Я отношусь к данному вопросу очень серьёзно, поэтому принял решение отстранить его от должности. Это естественно, что я ощущаю ответственность за его назначение", — сказал Кисида.
Ранее хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" отказались надевать форму с ЛГБТ-символикой на разминку. Своё решение спортсмены позднее объяснили тем, что поддерживают право каждого человека уважительно выражать свои убеждения.
ТАСС / EPA