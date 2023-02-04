Премьер Японии решил уволить помощника за признание об отвращении к ЛГБТ-парам

Накануне на встрече с журналистами Араи сказал, что "не хотел бы жить по соседству" с ЛГБТ-парами и что он не хочет "даже смотреть на них". Помощник также заявил, что, если Япония разрешит однополые браки, это "изменит образ жизни общества и довольно много людей покинут страну".