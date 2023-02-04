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4 февраля, 09:36

Тайник с тысячами боеприпасов нашли в зоопарке в Херсонской области

<p>Содержимое тайника, обнаруженного в Херсонской области. Обложка © <a href="https://t.me/police_kherson_press/3511" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / ГУ МВД Херсонской области</p>

Содержимое тайника, обнаруженного в Херсонской области. Обложка © Telegram / ГУ МВД Херсонской области

В Херсонской области сотрудники полиции обнаружили в посёлке городского типа Аскания-Нова тайник с патронами. В ГУ МВД по региону сообщили, что находка была сделана в зоопарке вчера, 3 февраля.

Расположение тайника, обнаруженного в Херсонской области. Фото © Telegram / ГУ МВД Херсонской области

Расположение тайника, обнаруженного в Херсонской области. Фото © Telegram / ГУ МВД Херсонской области

"Сотрудники полиции при поддержке силовиков при обследовании зоопарка в пгт. Аскания-Нова в Чаплинском МО Херсонской области, где расположен одноимённый природный парк и заповедник, в зарослях кустов неподалёку от ограждения обнаружили закопанный в землю тайник с боеприпасами", говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Там находились четыре цинка с 400 патронами калибра 7,62 мм и 2722 патронами калибра 5,45 мм. Проводится проверка.

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Ранее подробностями работы по поиску таких тайников поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, местные жители сами содействуют силовикам, осознавая важность их действий.

Матвей Константинов

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