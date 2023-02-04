Машина больницы попала в ДТП при перевозке пациентов на гемодиализ, погибло четверо

На трассе в Саратовской области в ДТП попал автомобиль Lada Largus районной больницы, который вёз пациентов на гемодиализ. Об этом стало известно из сообщения министра здравоохранения региона Олега Костина.

Авария произошла утром 4 февраля в Балаковском районе. В результате ДТП погибло четыре человека. Шестеро пострадали, при первой возможности они будут доставлены бригадами санитарной авиации в Саратов, уточнил министр.

"Легковой автомобиль "Лада-Ларгус" столкнулся с грузовым автомобилем. Четыре человека погибло, двое госпитализированы в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Пострадавшие направлялись на медицинские процедуры в город Балаково", — написал Костин в своём телеграм-канале.