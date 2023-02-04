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4 февраля, 09:33

Машина больницы попала в ДТП при перевозке пациентов на гемодиализ, погибло четверо

Смертельное ДТП произошло под Саратовом с автомобилем, который вёз пациентов на гемодиализ

<p>Четверо погибших в ДТП ехали на лечение в Саратов. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/rus_crime_saratov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Новости Саратова"</a></p>

Четверо погибших в ДТП ехали на лечение в Саратов. Обложка © VK / "Новости Саратова"

На трассе в Саратовской области в ДТП попал автомобиль Lada Largus районной больницы, который вёз пациентов на гемодиализ. Об этом стало известно из сообщения министра здравоохранения региона Олега Костина.

Авария произошла утром 4 февраля в Балаковском районе. В результате ДТП погибло четыре человека. Шестеро пострадали, при первой возможности они будут доставлены бригадами санитарной авиации в Саратов, уточнил министр.

"Легковой автомобиль "Лада-Ларгус" столкнулся с грузовым автомобилем. Четыре человека погибло, двое госпитализированы в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии. Пострадавшие направлялись на медицинские процедуры в город Балаково", — написал Костин в своём телеграм-канале.

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Ранее стало известно, что в ДТП со школьным автобусом на Сахалине пострадало пять детей и двое взрослых. Дети были доставлены в районную больницу для осмотра у хирурга и травматолога, также помощь оказывали местные психологи.

Ирина Фальке

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