Микроавтобус с туристами загорелся на ходу в Дагестане
Микроавтобус с туристами загорелся в Хунзахском районе Дагестана
Маршрутка с туристами загорелась в Хунзахском районе Дагестана. Кадрами с места в соцсетях поделились шокированные очевидцы.
Микроавтобус с туристами загорелся в Хунзахском районе Дагестана. Видео © VK / Дагестан 24
Всё произошло по пути к замёрзшему озеру Мочох. В какой-то момент возникли неполадки с двигателем, он забарахлил так сильно, что задымился и вспыхнул. Находившиеся в салоне пассажиры, среди которых были в том числе дети, смогли быстро покинуть автобус.
К счастью, никто из них не пострадал, чего нельзя сказать о маршрутке. Она выгорела полностью.
Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем в Пакистане. В провинции Белуджистан более 40 человек оказались запертыми в автобусе и сгорели заживо. Никто из них не смог открыть двери и выбраться из салона.
VK / Дагестан 24