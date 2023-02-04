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4 февраля, 09:09

Микроавтобус с туристами загорелся на ходу в Дагестане

Микроавтобус с туристами загорелся в Хунзахском районе Дагестана

Маршрутка с туристами загорелась в Хунзахском районе Дагестана. Кадрами с места в соцсетях поделились шокированные очевидцы.

Микроавтобус с туристами загорелся в Хунзахском районе Дагестана. Видео © VK / Дагестан 24

Всё произошло по пути к замёрзшему озеру Мочох. В какой-то момент возникли неполадки с двигателем, он забарахлил так сильно, что задымился и вспыхнул. Находившиеся в салоне пассажиры, среди которых были в том числе дети, смогли быстро покинуть автобус.

К счастью, никто из них не пострадал, чего нельзя сказать о маршрутке. Она выгорела полностью.

Около 40 человек погибли и 100 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Сенегале

Около 40 человек погибли и 100 пострадали в результате ДТП с двумя автобусами в Сенегале

Ранее Лайф рассказывал об инциденте, произошедшем в Пакистане. В провинции Белуджистан более 40 человек оказались запертыми в автобусе и сгорели заживо. Никто из них не смог открыть двери и выбраться из салона.

Обложка ©

VK / Дагестан 24

Николь Вербер

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