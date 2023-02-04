Микроавтобус с туристами загорелся на ходу в Дагестане

Маршрутка с туристами загорелась в Хунзахском районе Дагестана. Кадрами с места в соцсетях поделились шокированные очевидцы.

Микроавтобус с туристами загорелся в Хунзахском районе Дагестана. Видео © VK / Дагестан 24

Всё произошло по пути к замёрзшему озеру Мочох. В какой-то момент возникли неполадки с двигателем, он забарахлил так сильно, что задымился и вспыхнул. Находившиеся в салоне пассажиры, среди которых были в том числе дети, смогли быстро покинуть автобус.

К счастью, никто из них не пострадал, чего нельзя сказать о маршрутке. Она выгорела полностью.