За решения европейских политических лидеров, которые вводят антироссийские санкции и снабжают Киев деньгами и техникой, расплачиваются рядовые жители стран ЕС. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Евролидерам нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на всё, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причём в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", — сказал он.

Говоря о том, сочувствует ли он гражданам Европы, Медведев ответил отрицательно. По его словам, сочувствовать стоит жителям Донбасса и других территорий, подвергающимся атакам со стороны ВСУ.

"Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей", — считает политик.