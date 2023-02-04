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4 февраля, 09:04

Медведев рассказал о страданиях простых европейцев из-за карликовых правителей

Медведев: Евролидерам нет дела до граждан, которые расплачиваются за их решения

За решения европейских политических лидеров, которые вводят антироссийские санкции и снабжают Киев деньгами и техникой, расплачиваются рядовые жители стран ЕС. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Евролидерам нет дела до собственных граждан. В угоду американскому сюзерену эти карликовые правители готовы на всё, лишь бы удержаться у власти. При этом за санкции, поставки оружия киевскому режиму, поддержку торговых войн и блокад расплачиваются, причём в прямом смысле слова, рядовые граждане ЕС", — сказал он.

Говоря о том, сочувствует ли он гражданам Европы, Медведев ответил отрицательно. По его словам, сочувствовать стоит жителям Донбасса и других территорий, подвергающимся атакам со стороны ВСУ.

"Европейцев стоит пожалеть только за то, что они сами себе выбрали столь убогих руководителей", — считает политик.

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Лайф рассказывал, что в Вене несколько десятков человек устроили акцию протеста возле штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie. На фоне роста цен на электричество митингующие требуют от властей отказаться от антироссийской санкционной политики. Ранее аналогичные акции состоялись во многих других городах.

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ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Оксана Попова

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