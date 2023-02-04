Вашингтон вполне мог бы закончить организованный им же украинский конфликт, причём щелчком пальца. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, США просто не хотят его окончания.

"Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров", — заявил он в интервью журналистке Надане Фридрихсон.