Медведев назвал страну, которая может закончить конфликт на Украине "щелчком пальцев"
Медведев заявил, что США могли бы по щелчку завершить конфликт на Украине
Вашингтон вполне мог бы закончить организованный им же украинский конфликт, причём щелчком пальца. Как считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, США просто не хотят его окончания.
"Если бы Вашингтон действительно хотел завершить ту войну, которую сам же и спровоцировал, он мог бы сделать это щелчком пальца, приказав своим накачанным наркотиками холопам сесть за стол переговоров", — заявил он в интервью журналистке Надане Фридрихсон.
Ранее глава государства Владимир Путин впервые высказался об ответе на передачу ВСУ танков Abrams и Leopard. Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но Москве есть чем ответить на угрозы, и речь идёт не только о бронетехнике, заявил он.
ТАСС / Екатерина Штукина /POOL