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4 февраля, 09:22

Умер комиссар Херст из "Полицейской академии"

Умер актёр фильма "Полицейская академия" Джордж Робертсон

<p>Кадр из фильма "Полицейская академия – 2", режиссёр Джерри Пэрис, Джеймс Синьорелли, сценаристы Бэрри В. Блауштейн, Дэвид Шеффилд, Нил Израэл</p>

Кадр из фильма "Полицейская академия – 2", режиссёр Джерри Пэрис, Джеймс Синьорелли, сценаристы Бэрри В. Блауштейн, Дэвид Шеффилд, Нил Израэл

В больнице в Торонто скончался 89-летний актёр Джордж Р. Робертсон, ставший популярным благодаря роли комиссара Херста в фильме "Полицейская академия". Семья опубликовала некролог.

Трагическое событие произошло 29 января этого года в канадском Центре медицинских наук Саннибрук, уточнили родственники голливудского актёра.

Робертсон начал свою карьеру в 60-х годах прошлого столетия. Поначалу он работал только в театре и иногда появлялся в эпизодах в кино. Настоящим прорывом к всемирной известности стало его участие в съёмках "Полицейской академии". В общей сложности Робертсон проработал в кино и на телевидении почти 15 лет.

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Татьяна Миссуми

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