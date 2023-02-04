Умер комиссар Херст из "Полицейской академии"

Робертсон начал свою карьеру в 60-х годах прошлого столетия. Поначалу он работал только в театре и иногда появлялся в эпизодах в кино. Настоящим прорывом к всемирной известности стало его участие в съёмках "Полицейской академии". В общей сложности Робертсон проработал в кино и на телевидении почти 15 лет.