Умер комиссар Херст из "Полицейской академии"
Умер актёр фильма "Полицейская академия" Джордж Робертсон
Кадр из фильма "Полицейская академия – 2", режиссёр Джерри Пэрис, Джеймс Синьорелли, сценаристы Бэрри В. Блауштейн, Дэвид Шеффилд, Нил Израэл
В больнице в Торонто скончался 89-летний актёр Джордж Р. Робертсон, ставший популярным благодаря роли комиссара Херста в фильме "Полицейская академия". Семья опубликовала некролог.
Трагическое событие произошло 29 января этого года в канадском Центре медицинских наук Саннибрук, уточнили родственники голливудского актёра.
Робертсон начал свою карьеру в 60-х годах прошлого столетия. Поначалу он работал только в театре и иногда появлялся в эпизодах в кино. Настоящим прорывом к всемирной известности стало его участие в съёмках "Полицейской академии". В общей сложности Робертсон проработал в кино и на телевидении почти 15 лет.
Накануне сообщалось, что израильский писатель Соломон Перель, который обманул нацистские власти и пережил холокост в рядах гитлерюгенда, ушёл из жизни в возрасте 97 лет.