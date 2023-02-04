27-летний москвич задержан из-за комментариев в чате NEXTA Live
Житель Москвы задержан за призывы к терроризму из-за комментариев в чате NEXTA Live
В Москва задержали 27-летнего юношу за призывы к террористической деятельности, которые он публиковал в чате телеграм-канала NEXTA Live. Как узнал Лайф, в его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.
Запрещённые комментарии Олег С. публиковал в марте прошлого года. В канал он вступил под чужим именем, где стал призывать граждан "к осуществлению террористической деятельности" в отношении российских полицейских и госслужащих.
По нашим данным, в NEXTA Live уточнили, что задержанный не имеет никакого отношения к каналу и не является его администратором. Там заявили, что "люди, хоть минимально связанные с этим каналом, не посещают Россию и не находятся там".
Напомним, МВД Белоруссии признало экстремистскими телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta в октябре 2021 года. Их деятельность в стране была запрещена. В апреле 2022 года Верховный суд Белоруссии признал Nexta и его структуры террористическими организациями. Их деятельность на территории республики запретили, ведь в результате работы были совершены массовые беспорядки, уточнили в Генеральной прокуратуре страны. В мае этого года белорусский СК завёл дело против представителей Nexta.
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