27-летний москвич задержан из-за комментариев в чате NEXTA Live

В Москва задержали 27-летнего юношу за призывы к террористической деятельности, которые он публиковал в чате телеграм-канала NEXTA Live. Как узнал Лайф, в его отношении возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Запрещённые комментарии Олег С. публиковал в марте прошлого года. В канал он вступил под чужим именем, где стал призывать граждан "к осуществлению террористической деятельности" в отношении российских полицейских и госслужащих.