Пьяному Элвину Грею в Уфе пытались вручить повестку на допрос по делу "золотого гаишника"

В аэропорту Уфы сотрудники полиции поймали пьяного российского певца Элвина Грея (настоящее имя Радик Юльякшин). Правоохранители попытались вручить ему повестку на допрос в СК по делу "золотого гаишника", набравшего взяток на 44 миллиона, пишет Mash Batash.

Элвину Грею в Уфе пытались вручить повестку на допрос по делу "золотого гаишника". Видео © Telegram / Mash Batash

Всё произошло, когда певец и советник главы Башкирии по культуре вернулся с отдыха в Таиланде. Всё это время его вместе с женой Инзилёй искали следователи. По некоторым данным, супруга певца дала взятку, чтобы получить права и "экзамены сдавала" не в Уфе, а в Сибае. Однако сама она это отрицает, поэтому теперь силовики взялись Элвина Грея.

По прилёту они попытались всунуть ему повестку, однако тот ничего из рук сотрудников не взял, зато назвал всё происходящее позором и выложил кадры на своей странице "Вконтакте". К слову, видео почему-то оказалось без звука, но журналисты опубликовали оригинал.