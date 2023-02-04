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Опубликовано 4 февраля 2023, 13:00

Депутат Госдумы предложил национализировать имущество американцев в России

В ГД предложили заморозить собственность граждан США в ответ на меры в отношении Малофеева

В Государственной думе предложили заморозить собственность американских юридических и физических лиц. С таким предложением выступил депутат Николай Новичков в ответ на конфискацию в США активов российского бизнесмена Константина Малофеева и их передачу на нужды Украины.

"Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", — предложил парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Народный избранник убеждён, что вместе с этим нужно объявить государственной собственностью замороженные за границей активы граждан России, так как данная мера позволит защищать их как "национальное достояние".

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США впервые передали Украине конфискованные активы российского бизнесмена

Ранее Лайф также рассказывал, что в ноябре прошлого года в Крыму национализировали имущество украинских олигархов — более 130 объектов. Также будут изъяты активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка. Под национализацию пойдёт и собственность 12 украинских банков.

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Агентство "Москва"

Оксана Попова
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