Депутат Госдумы предложил национализировать имущество американцев в России
В ГД предложили заморозить собственность граждан США в ответ на меры в отношении Малофеева
В Государственной думе предложили заморозить собственность американских юридических и физических лиц. С таким предложением выступил депутат Николай Новичков в ответ на конфискацию в США активов российского бизнесмена Константина Малофеева и их передачу на нужды Украины.
"Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", — предложил парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Народный избранник убеждён, что вместе с этим нужно объявить государственной собственностью замороженные за границей активы граждан России, так как данная мера позволит защищать их как "национальное достояние".
Ранее Лайф также рассказывал, что в ноябре прошлого года в Крыму национализировали имущество украинских олигархов — более 130 объектов. Также будут изъяты активы олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и экс-премьера Незалежной Арсения Яценюка. Под национализацию пойдёт и собственность 12 украинских банков.
Агентство "Москва"