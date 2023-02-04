Депутат Госдумы предложил национализировать имущество американцев в России

В Государственной думе предложили заморозить собственность американских юридических и физических лиц. С таким предложением выступил депутат Николай Новичков в ответ на конфискацию в США активов российского бизнесмена Константина Малофеева и их передачу на нужды Украины.

"Надо заморозить всю собственность американских физических и юридических лиц. Часть активов я бы уже сейчас национализировал", — предложил парламентарий в беседе с РИА "Новости".