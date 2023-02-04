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4 февраля, 10:11

Минэнерго Венгрии предупредило ЕС о нехватке топлива и скачке цен из-за санкций против РФ

Минэнерго Венгрии: ЕС ждёт новый рост цен из-за запрета на импорт нефтепродуктов из РФ

Европе грозит очередной рост цен и нехватка энергоресурсов из-за новых санкций в отношении России, сообщили в венгерском Министерстве энергетики. Там напомнили, что с 5 февраля в ЕС начнёт действовать запрет на импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов из РФ, таких как бензин и дизельное топливо.

"Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива и ростом цен на нефтепродукты, поскольку половина потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась из российских источников", — сказано в заявлении.

В Минэнерго Венгрии добавили, что из-за рестрикций Европа теперь вынуждена полагаться на альтернативные, гораздо более отдалённые источники, "такие как Индия, Ближний Восток и Китай". Таким образом стоимость закупок повысится в разы, что может привести к нарушению безопасности поставок.

Bloomberg рассказал, чем рискует Европа, выступая против России

Bloomberg рассказал, чем рискует Европа, выступая против России

Тем временем аналитики Kept заявили, что Россия также может вернуть себе лидерство в экспорте газа в ЕС, несмотря на геополитический конфликт и повреждение инфраструктуры "Северных потоков".

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ТАСС / dpa/picture-alliance

Ирина Фальке

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