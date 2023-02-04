Минэнерго Венгрии предупредило ЕС о нехватке топлива и скачке цен из-за санкций против РФ

Европе грозит очередной рост цен и нехватка энергоресурсов из-за новых санкций в отношении России, сообщили в венгерском Министерстве энергетики. Там напомнили, что с 5 февраля в ЕС начнёт действовать запрет на импорт и реэкспорт переработанных нефтепродуктов из РФ, таких как бензин и дизельное топливо.

"Европа может столкнуться с нехваткой дизельного топлива и ростом цен на нефтепродукты, поскольку половина потребностей ЕС в дизельном топливе до сих пор обеспечивалась из российских источников", — сказано в заявлении.

В Минэнерго Венгрии добавили, что из-за рестрикций Европа теперь вынуждена полагаться на альтернативные, гораздо более отдалённые источники, "такие как Индия, Ближний Восток и Китай". Таким образом стоимость закупок повысится в разы, что может привести к нарушению безопасности поставок.