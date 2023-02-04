Украина сообщила о возвращении 116 военных в рамках обмена пленными с Россией
Глава офиса Зеленского Ермак заявил, что на Украину после обмена вернулось 116 пленных
В ходе очередного обмена пленными Киев вернул 116 военных. Как рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, двое из них — офицеры.
"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей. 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов", — написал он в телеграм-канале.
Кроме этого он сообщил, что также были возвращены тела двух погибших иностранцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.
Напомним, сегодня в Россию из украинского плена вернулись 63 военнослужащих ВС РФ после сложного переговорного процесса. В настоящее время все военнослужащие находятся на территории России, им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Освобождённые солдаты поблагодарили всех тех, кто помог им с возвращением к родным и близким.
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