Украина сообщила о возвращении 116 военных в рамках обмена пленными с Россией

В ходе очередного обмена пленными Киев вернул 116 военных. Как рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, двое из них — офицеры.

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей. 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО. Восемь бойцов ТРО, семеро из Нацгвардии, шестеро из Нацполиции, пятеро из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов", — написал он в телеграм-канале.

Кроме этого он сообщил, что также были возвращены тела двух погибших иностранцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью.