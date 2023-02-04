Более двух тысяч мужчин арестованы за брак с несовершеннолетними девушками в Индии

Полиция индийского штата Ассам арестовала более 2000 мужчин за брак с несовершеннолетними девушками в рамках масштабного рейда.

"На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицией дел", — цитирует телеканал NDTV начальника полиции штата Гьянендру Пратап Сингха.

Тем не менее действия правоохранителей жён задержанных не обрадовали. Одна из них вышла на протест с маленьким ребёнком и заявила, что они, хоть и едва "сводили концы с концами", "были счастливы".

"Кто будет обеспечивать нас теперь средствами к существованию, когда мой муж арестован?" — возмутилась она.

В Индии женщинам запрещено вступать в брак до 18 лет, а мужчинам — до 21 года. Тем не менее низкая образованность населения и бедность приводят к появлению таких ячеек общества. Однако ситуацию пытаются изменить. Парламент страны рассматривает законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста, позволяющего сочетаться браком, для женщин с 18 до 21 года.