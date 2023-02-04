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4 февраля, 10:46

Более двух тысяч мужчин арестованы за брак с несовершеннолетними девушками в Индии

Полиция индийского штата Ассам арестовала более 2000 мужчин за брак с несовершеннолетними девушками в рамках масштабного рейда.

"На данный момент мы арестовали 2169 человек на основании 4074 зарегистрированных полицией дел", цитирует телеканал NDTV начальника полиции штата Гьянендру Пратап Сингха.

Тем не менее действия правоохранителей жён задержанных не обрадовали. Одна из них вышла на протест с маленьким ребёнком и заявила, что они, хоть и едва "сводили концы с концами", "были счастливы".

"Кто будет обеспечивать нас теперь средствами к существованию, когда мой муж арестован?" возмутилась она.

В Индии женщинам запрещено вступать в брак до 18 лет, а мужчинам — до 21 года. Тем не менее низкая образованность населения и бедность приводят к появлению таких ячеек общества. Однако ситуацию пытаются изменить. Парламент страны рассматривает законопроект, предусматривающий повышение минимального возраста, позволяющего сочетаться браком, для женщин с 18 до 21 года.

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Лайф писал о другом примере индийской действительности: в штате Андхра-Прадеш бойцовые петухи зарезали двух мужчин во время праздничного поединка. Дело в том, что к ногам птиц привязывают острые шпоры.

Обложка ©

Shutterstock / Parikh Mahendra N

Матвей Константинов
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