У 31-летней жительницы Крыма во время родов с доулой (помощницей в родах) родился мёртвый ребёнок. По информации источника Лайфа, на такой шаг она пошла из-за инструкторов по йоге, которые посоветовали россиянке отказаться от медицинского вмешательства.

Пару месяцев назад беременная познакомилась в Сети с экспертами по йоге и её убедили рожать дома. На решение женщины повлияло и то, что у неё был не очень приятный опыт общения с персоналом роддома во время первой беременности. 2 февраля к роженице приехала 24-летняя доула для оказания помощи при домашних родах.

Появившийся на свет младенец не подавал признаков жизни. Прибывшие на вызов врачи констатировали смерть новорождённого. Результаты медэкспертизы показали, что ребёнок умер от механической асфиксии при прохождении родовых путей.

Теперь потерявшая ребёнка мать может попасть в тюрьму, против неё было заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Инструктор по йоге осталась на свободе.