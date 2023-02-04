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Опубликовано 4 февраля 2023, 16:09
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Омбудсмен ЛНР рассказала, что 12 военных республики освобождены из украинского плена

Среди освобождённых из украинского плена — двенадцать военнослужащих из Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы ЛНР", — отметила она.

Сейчас вернувшиеся на родину бойцы находятся в другом российском субъекте, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, добавила Сердюкова. Затем военные вернутся к своим близким в республику.

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Напомним, в Россию из украинского плена вернулись ещё 63 военнослужащих ВС РФ после сложного переговорного процесса. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Были опубликованы кадры встречи российских солдат.

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t.me / Шамсаил Саралиев

Татьяна Миссуми
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