Омбудсмен ЛНР рассказала, что 12 военных республики освобождены из украинского плена

Среди освобождённых из украинского плена — двенадцать военнослужащих из Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.

"Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы ЛНР", — отметила она.