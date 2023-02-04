Омбудсмен ЛНР рассказала, что 12 военных республики освобождены из украинского плена
Среди освобождённых из украинского плена — двенадцать военнослужащих из Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Сегодня в ходе очередного обмена с украинской стороной были освобождены 63 российских военнослужащих. 12 — наши земляки, бойцы ЛНР", — отметила она.
Сейчас вернувшиеся на родину бойцы находятся в другом российском субъекте, где им оказывается медицинская и психологическая помощь, добавила Сердюкова. Затем военные вернутся к своим близким в республику.
Напомним, в Россию из украинского плена вернулись ещё 63 военнослужащих ВС РФ после сложного переговорного процесса. Им оказывается психологическая и медицинская помощь. Были опубликованы кадры встречи российских солдат.
t.me / Шамсаил Саралиев