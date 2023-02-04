Украина надеется выпросить у Турции суда-электростанции после аварии в Одессе

Украина будет просить у Турции суда-электростанции из-за аварии на энергетическом объекте в Одессе. С таким поручением обратился украинский премьер Денис Шмыгаль к МИД страны.

"Поставил задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", — написал он в телеграм-канале.

По его словам, "масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание — в частности, критической инфраструктуры — невозможно". Шмыгаль отчитался, что уже был создан круглосуточный штаб во главе с министром энергетики, в который также вошли и.о. главы МВД, руководитель Госслужбы по ЧС и областной администрации, представитель "Укрэнерго".