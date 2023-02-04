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Опубликовано 4 февраля 2023, 15:05

Украина надеется выпросить у Турции суда-электростанции после аварии в Одессе

Шмыгаль рассчитывает, что Турция даст суда-электростанции после аварии в Одессе

Украина будет просить у Турции суда-электростанции из-за аварии на энергетическом объекте в Одессе. С таким поручением обратился украинский премьер Денис Шмыгаль к МИД страны.

"Поставил задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций", написал он в телеграм-канале.

По его словам, "масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание — в частности, критической инфраструктуры — невозможно". Шмыгаль отчитался, что уже был создан круглосуточный штаб во главе с министром энергетики, в который также вошли и.о. главы МВД, руководитель Госслужбы по ЧС и областной администрации, представитель "Укрэнерго".

На всей территории Украины звучит воздушная тревога
На всей территории Украины звучит воздушная тревога

Как сообщалось, Одесса и часть её пригорода оказались обесточены из-за аварии на подстанции "Укрэнерго", специалисты работают над её устранением.

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Wikipedia

Татьяна Миссуми
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