Войска России уничтожили около 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС России на Донецком направлении. В ходе наступательных действий подразделениями группировки войск были заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожено около 60 украинских бойцов и военная техника.

"В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — сказал Конашенков в ходе брифинга.