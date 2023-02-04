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Опубликовано 4 февраля 2023, 12:05

Войска России уничтожили около 60 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС России на Донецком направлении. В ходе наступательных действий подразделениями группировки войск были заняты более выгодные рубежи и позиции, уничтожено около 60 украинских бойцов и военная техника.

"В результате огня артиллерии и активных действий группировки войск за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б", самоходная гаубица "Акация" и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"
Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"

А на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше сотни военнослужащих. Бойцы группировки "Центр" в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Серебрянка и Григоровка нанесли комплексное огневое поражение по скоплениям живой силы и техники 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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