МИД Франции подтвердил планы передать Украине ещё 12 гаубиц Caesar

Париж отправит Киеву дополнительно 12 самоходных артиллерийских установок Caesar, чтобы усилить потенциал украинской артиллерии. Об этом сказала пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в эфире RTVI, подтвердив ранее появившуюся информацию.

"Франция взяла на себя значительные обязательства по поставкам снаряжения на Украину. Мы осуществили поставку систем противовоздушной обороны, первыми объявили о поставке лёгких танков. Кроме того, мы усилили сегодня потенциал украинской артиллерии: мы уже отправили 18 пушек Caesar и отправляем Украине ещё 12", — уточнила она.

По словам Лежандр, Франция также обучает украинских военнослужащих прямо на местах. Всего Евросоюз планирует организовать тренировки для 15 тысяч солдат ВСУ, Париж займётся обучением двух тысяч на территории Франции и Польши, отметила она.