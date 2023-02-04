Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
4 февраля, 11:51

В Кисловодске появится памятник Чебурашке

На улице Карла Маркса в Кисловодске установят скульптуру Чебурашки

На улице Карла Маркса в Кисловодске, где снимали одну из сцен самого кассового российского фильма "Чебурашка", хотят установить памятник пушистому мультипликационному герою. Об этом рассказали в городской мэрии.

Памятник Чебурашке намерены установить в Кисловодске на улице Карла Маркса, которую неофициально называют Чебурашкинской. Такое название пошло от отдыхающих, планировавших посетить места съёмок фильма. Они часто спрашивали у местных жителей, где снимали сцену, и поэтому улице решили дать одноимённое название.

"Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноимённого фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса", — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Чебурашкинская улица в Кисловодске. Фото © "Кинопоиск"

Чебурашкинская улица в Кисловодске. Фото © "Кинопоиск"

Также указано, что Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка".

Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили 5 млрд рублей

Кассовые сборы "Чебурашки" в России превысили 5 млрд рублей

Художественный фильм "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко произведён студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром START и киностудией "Союзмультфильм" и вышел в прокат 1 января 2023 года. Он стал самой кассовой картиной российского кинематографа в истории. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, главной причиной успеха фильма стало отсутствие конкуренции, он и выделяется высоким качеством для отечественного продукта.

Обложка ©

Кадр из фильма "Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров