В Кисловодске появится памятник Чебурашке
На улице Карла Маркса в Кисловодске установят скульптуру Чебурашки
На улице Карла Маркса в Кисловодске, где снимали одну из сцен самого кассового российского фильма "Чебурашка", хотят установить памятник пушистому мультипликационному герою. Об этом рассказали в городской мэрии.
Памятник Чебурашке намерены установить в Кисловодске на улице Карла Маркса, которую неофициально называют Чебурашкинской. Такое название пошло от отдыхающих, планировавших посетить места съёмок фильма. Они часто спрашивали у местных жителей, где снимали сцену, и поэтому улице решили дать одноимённое название.
"Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноимённого фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса", — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.
Чебурашкинская улица в Кисловодске. Фото © "Кинопоиск"
Также указано, что Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка".
Художественный фильм "Чебурашка" режиссёра Дмитрия Дьяченко произведён студией Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатром START и киностудией "Союзмультфильм" и вышел в прокат 1 января 2023 года. Он стал самой кассовой картиной российского кинематографа в истории. По словам кинокритика Давида Шнейдерова, главной причиной успеха фильма стало отсутствие конкуренции, он и выделяется высоким качеством для отечественного продукта.
Кадр из фильма "Чебурашка", режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб