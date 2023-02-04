В Кисловодске появится памятник Чебурашке

На улице Карла Маркса в Кисловодске, где снимали одну из сцен самого кассового российского фильма "Чебурашка", хотят установить памятник пушистому мультипликационному герою. Об этом рассказали в городской мэрии.

Памятник Чебурашке намерены установить в Кисловодске на улице Карла Маркса, которую неофициально называют Чебурашкинской. Такое название пошло от отдыхающих, планировавших посетить места съёмок фильма. Они часто спрашивали у местных жителей, где снимали сцену, и поэтому улице решили дать одноимённое название.

"Идею уже одобрил Общественный совет города. Скульптуру Чебурашки, героя одноимённого фильма 2023 года, ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса", — рассказал глава города-курорта Евгений Моисеев.

Чебурашкинская улица в Кисловодске. Фото © "Кинопоиск"

Также указано, что Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за "неоценимую поддержку в создании фильма "Чебурашка".