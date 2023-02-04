27-летний свечник сознался в убийстве жены священника храма в Петербурге

В Петербурге нашли мёртвой жену священника храма Святой Троицы "Кулич и Пасха". По подозрению в убийстве был задержан 27-летний свечник, который работал вместе с её мужем. В итоге мужчину задержали в церкви. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в городском управлении СК.

"По версии следствия, обвиняемый 3 февраля 2023 года в подъезде одного из домов по Коломенской улице с целью убийства нанёс два удара ножом 35-летней женщине, к которой испытывал личное неприязненное отношение", — рассказали в ведомстве и уточнили, что мужчина уже дал признательные показания.

Знакомые говорят, что свечник и 35-летняя жена священника поссорились из-за того, что женщина хотела занять его место. Но коллеги уверены в его невиновности. Одна из сотрудниц храма рассказала "Газете.ru", что свечник был молчаливым, работящим и исполнительным, никогда не хамил и не грубил.

"Ни о каком занятии рабочего места здесь речь не идёт, потому что матушка Нина вообще не работала. Она не претендовала никогда на это место. Не могло быть такого даже теоретически. Я даже не понимаю, как так вышло. <...> Он, будучи подчинённым, всегда слушался матушку Нину. Это даже смешно для всех нас абсолютно", — поделилась она.

Служительница храма отметила, что её коллега не из тех, кто бы мог убить жену священника. При этом, судя по видео с камер, выбежавший с места преступления совсем не похож на подозреваемого. По её словам, это два разных человека.