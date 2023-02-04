В Британии предсказали ЕС банкротство в случае принятия Украины

Евросоюз не спешит предоставить членство Украине, боясь обанкротить себя. Об этом заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.

"ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя. Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил", — поделился он.

По его мнению, в странах ЕС особо не скрывают, что Украина им уже обходится дорого. А окончательный приём постсоветской страны потребует ещё больших денежных дотаций Киеву. Автор отметил, что в случае вступления в союз Украина станет пятым по величине государством среди других участников, но при этом самой бедной.

Это означает, что республика будет претендовать, например, на многочисленные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за огромной территории, а также потребует денег из фондов сплочения ЕС, предупредил эксперт. При этом делать взносы Киев не сможет из-за своего бедственного положения, что возмутит других членов союза.