В Британии предсказали ЕС банкротство в случае принятия Украины
The Telegraph: Евросоюз не даст членство Украине из-за рисков банкротства
Евросоюз не спешит предоставить членство Украине, боясь обанкротить себя. Об этом заявил редактор британской газеты The Telegraph Джеймс Крисп.
"ЕС не может ускорить процесс вступления Киева в блок, опасаясь обанкротить себя. Как только Украина станет членом ЕС, Брюссель будет обязан предоставить ей сотни миллиардов евро финансирования и помощи, что потребует длительного и мучительного пересмотра правил", — поделился он.
По его мнению, в странах ЕС особо не скрывают, что Украина им уже обходится дорого. А окончательный приём постсоветской страны потребует ещё больших денежных дотаций Киеву. Автор отметил, что в случае вступления в союз Украина станет пятым по величине государством среди других участников, но при этом самой бедной.
Это означает, что республика будет претендовать, например, на многочисленные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики из-за огромной территории, а также потребует денег из фондов сплочения ЕС, предупредил эксперт. При этом делать взносы Киев не сможет из-за своего бедственного положения, что возмутит других членов союза.
Крисп отметил, что некоторые страны ждут годами вступления в объединение, поэтому к руководству ЕС возникнут неудобные вопросы. Так, впереди Киева в очереди стоят не менее шести стран Западных Балкан. Кроме того, Грузия и Молдова продолжают топтаться на пороге Евросоюза, ожидая чуда.
Напомним, Евросоюз одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз в июне прошлого года. В Кремле после этого напомнили Киеву о неутешительном примере Турции, которая так и осталась в данной позиции. Однако украинский премьер Денис Шмыгаль пообещал, что его страна в течение двух лет достигнет цели. В кулуарах ЕС рассказали, что Украина находится на "расстоянии световых лет" от вступления, о чём иронично напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ТАСС / Zuma