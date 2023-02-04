Жерар Депардьё: Я всё ещё русский

Французский актёр Жерар Депардьё, получивший в 2013 году гражданство РФ, заявил, что считает неприемлемым расцвет русофобии в Европе, а сам по-прежнему считает себя русским. О своём отношении к спецоперации он рассказал в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

"Для меня ничего не изменилось. Я всё ещё русский. Я люблю русскую культуру. <...> Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему [СВО]. Никто не может сказать по этому поводу ничего толкового! Никто!", — ответил он на вопрос журналиста о спецоперации.

Актёр пояснил, что, если любит страну, — это значит, что любит её культуру. В интервью он также подчеркнул, что терпеть не может, когда смешивают политику и актёрское мастерство.