Жерар Депардьё: Я всё ещё русский
Депардьё ответил на вопрос об отношении к России после начала СВО фразой "я всё ещё русский"
Жерар Депардьё. Фото © ТАСС / Zuma / Thierry Roge
Французский актёр Жерар Депардьё, получивший в 2013 году гражданство РФ, заявил, что считает неприемлемым расцвет русофобии в Европе, а сам по-прежнему считает себя русским. О своём отношении к спецоперации он рассказал в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.
"Для меня ничего не изменилось. Я всё ещё русский. Я люблю русскую культуру. <...> Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему [СВО]. Никто не может сказать по этому поводу ничего толкового! Никто!", — ответил он на вопрос журналиста о спецоперации.
Актёр пояснил, что, если любит страну, — это значит, что любит её культуру. В интервью он также подчеркнул, что терпеть не может, когда смешивают политику и актёрское мастерство.
Весной 2022 года Жерар Депардьё всё же заявлял, что осуждает спецоперацию и хочет прекращения боевых действий. В Кремле посчитали, что позиция актёра объясняется непониманием ситуации. Российские власти сообщали, что готовы при необходимости рассказать Депардьё, что происходит на Украине.