Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"
Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО "Град" на Херсонском направлении
На Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена РСЗО БМ-21 "Град". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населённого пункта Новокаиры Херсонской области", — сказал он и добавил, что также там ликвидирован склад боеприпасов.
Ранее ВС России уничтожили установку американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены САУ "Акация" и две САУ "Гвоздика". Помимо этого в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка поражены три склада ВСУ с боеприпасами.
ТАСС / Таисия Воронцова