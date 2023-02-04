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Опубликовано 4 февраля 2023, 11:53

Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"

Минобороны сообщило об уничтожении РСЗО "Град" на Херсонском направлении

На Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена РСЗО БМ-21 "Град". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населённого пункта Новокаиры Херсонской области", — сказал он и добавил, что также там ликвидирован склад боеприпасов.

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Ранее ВС России уничтожили установку американской РСЗО HIMARS на Херсонском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы за сутки были уничтожены САУ "Акация" и две САУ "Гвоздика". Помимо этого в районах населённых пунктов Казацкое, Николаевка и Михайловка поражены три склада ВСУ с боеприпасами.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Оксана Попова
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