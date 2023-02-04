Российские военные лишили херсонскую группировку ВСУ "Града"

На Херсонском направлении российскими бойцами уничтожена РСЗО БМ-21 "Град". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" в районе населённого пункта Новокаиры Херсонской области", — сказал он и добавил, что также там ликвидирован склад боеприпасов.